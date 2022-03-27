Челябинский «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв в серии плей-офф «Салавата Юлаева».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Уфе состоялась шестая битва между челябинцами и уфимцами. В пяти предыдущих встречах «Трактор» трижды обыграл оппонента и дважды ему уступил.

Сегодня счет был открыт только на 31-ой минуте второго периода – шайбу забросил Ник Бэйлен с подачи Сергея Телегина. Уже через 7 минут Вячеслав Основин забил второй гол, ассистировал ему Лоуренс Пилут.

Третий период для «Трактора» начался с двух удалений подряд, затем последовало еще одно. В итоге за 4 минуты до конца игры уфимцы сократили разрыв: они перехватили шайбу у Телегина, в несколько быстрых передач провели ее к воротам челябинцев, Михаил Науменков отдал пас Александру Кадейкину, и тот забросил шайбу в открытый угол ворот.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Трактора».

В полуфинале челябицы встретятся с победителем серии «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск). По итогам пяти игр со счетом 3:2 ведет «Металлург». Следующая встреча состоится 28 марта.

Челябинск, Павел Зварзин

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