В центре Челябинска в очередной раз обнаружили слив фекалии в реку Миасс

В Челябинске в очередной раз обнаружили слив фекалии в реку Миасс. Сброс канализации в центре южноуральской столицы зафиксировали горожане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии выложили в паблик «Пусть Котова знает!» в соцсетях.

«Это речка Челябка. Впадает в Миасс рядом с мостом по Свердловскому проспекту.

Ещё неделю назад в прошлое воскресенье подходил посмотреть реку Миасс.

Обратил внимание на слабый запах канальи, – написал автор фото. – Вчера выгуливал собаку. Напротив городского управления образования рядом с пешеходным переходом на проезжей части улицы Володарского есть ливневая решетка, проходя мимо, ощутил резкий запах канализации. Это место напротив дома №9. В этом месте идёт подземное русло реки Челябка.

Сегодня специально пришёл на устье реки Челябка и просто в шоке. А запах! 100% слив канализаций».

Челябинец предполагает, что канализацию сливает одна из управляющей компаний выше городского управления образования.

«Неделю назад донных отложений в железобетонном стоке было совсем немного. Сейчас – и это видно на фото – бетон на дне весь ,,оброс» мохнатым налетом», – говорит горожанин.

Челябинск, Павел Зварзин

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