На долю Челябинской области приходится более трети всех проблемных домов УрФО

В УрФО сохраняется тенденция к снижению проблемных объектов, возводимых с участием дольщиков: с начала года их количество уже снизилось на 29% – с 138 до 98. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 15 марта в УрФО с привлечением средств дольщиков строится 911 домов, 98 из них находятся в зоне риска. В Челябинской области – 198, причем каждый пятый из них считается проблемным.

Статистика последних лет весьма любопытна. Так, летом 2019 года южноуральские чиновники сообщали о 56 проблемных домах. В апреле 2020 года – о 33 домах и 3 тысячах 300 дольщиках, все еще не получивших своих квартир. Однако в феврале 2021 года зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по проблемам обманутых дольщиков в УрФО заявил: «Пока ситуация кардинально не меняется, но особо не ухудшается. (. . .) Наибольшее количество проблемных объектов – это Челябинская область, сейчас 56, на начало года было 62».

Неделю назад областные власти официально сообщили о 37 проблемных домах и нарушенных правах 3 тысяч 200 дольщиков.

Иными словами, за 2 прошедших года число обманутых дольщиков практически не изменилось. Кроме того, на долю области приходится более трети всех проблемных домов Уральского федерального округа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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