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Понедельник, 28 марта 2022, 09:46 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале разрешили публичные мероприятия и отменили ряд ковидных ограничений

В Челябинской области отменили еще ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Ослабление режима в правительстве региона объяснили улучшением эпидситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отменяются:

– режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19;

– рекомендация гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов;

– запрет на проведение публичных мероприятий;

– необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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