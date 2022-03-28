На Южном Урале разрешили публичные мероприятия и отменили ряд ковидных ограничений

В Челябинской области отменили еще ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Ослабление режима в правительстве региона объяснили улучшением эпидситуации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», отменяются:
– режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19;
– рекомендация гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов;
– запрет на проведение публичных мероприятий;
– необходимость согласования проведения концертов с министерством культуры Челябинской области.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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