В Челябинской области обозначилась тенденция к снижению ковидной смертности

В Челябинской области обозначилась тенденция к снижению коронавирусной смертности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки на Южном Урале выявлено 568 новых случаев заболевания. Показатель продолжает снижаться. Но уже очень медленно – всего на 2 – 5 человек в день.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 9 зараженных. Самое больше число летальных исходов в текущем месяце было зафиксировано 1 и 12 марта – по 21. Вчерашние 9 случаев – это пока месячный минимум.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 316 тысяч 900 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 391 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»