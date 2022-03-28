На Южный Урал обрушился снегопад: десятки фур встали в пробках

На М-5 в Челябинской области скопилась гигантская пробка из-за снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в горнозаводской зоне Южного Урала из-за разгулявшейся погоды водители автомобилей испытывают серьезные сложности с передвижениями. Об этом южноуральцы сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, мокрый снег укрывает трассу прямо на глазах. В районе Юрюзани уже образовалась огромная пробка: более 30 большегрузов стоят по направлению из Уфы в Челябинск.

В пресс-службе УГИБДД по Челябинской области подтвердили осложнение движения автомобилей в регионе. «В настоящее время на территории горнозаводской части Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», – рассказали представители силового ведомства.

В ГАИ рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Дополнительно на все автодороги федерального и областного значения вывели 41 наряд дорожно-патрульной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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