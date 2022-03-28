Уралец пополнил свой золотой запас за счет пьяного земляка

Житель Миасса украл банковскую карту у пьяного земляка и пополнил свой золотой запас.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, миасец в магазине «Огонь вода» увидел сильно пьяного мужчину и похитил у него банковскую карту.

В тот же день он купил золотые и серебряные цепочки, перстни и браслеты на общую сумму около 100 тысяч рублей, рассчитавшись за украшения украденной картой.

История произошла 23 февраля, но о задержании вора сообщили только сейчас. Как оказалось, преступник уже был ранее судим за кражу и освободился из мест лишения свободы в конце января.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд, обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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