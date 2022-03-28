Копейчанка набрала кредитов на имя родственницы

В Челябинской области девушка решила отомстить родственнице, набрав кредитов на ее имя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозрения о том, что она стала жертвой мошенничества, у 48-летней жительницы пригорода Челябинска появились после нескольких безуспешных попыток оформить кредит.

Получив в целом ряде банковских офисов Копейска отказ, женщина решила проверить свою кредитную историю. Тогда-то и выяснилось, что по ее паспорту в различных финансовых организациях оформлено четыре займа на сумму более 70 тысяч рублей. Это крайне удивило копейчанку. Ведь, по ее словам, свой паспорт она никому не передавала, и кто мог оформить кредиты, не знает.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД Копейска задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 24-летняя родственница копейчанки. Девушка рассказала, что поссорилась с нею. После чего, дабы насолить женщине, по копии паспорта копейчанки оформила онлайн-кредиты, прикрепив счета к своей банковской карте. Получив деньги, она истратила их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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