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Понедельник, 28 марта 2022, 13:11 мск

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ММК предоставит площадку производителям для нужд предприятий черной металлургии

ММК собирает на своей площадке производителей, ориентированных на потребности предприятий черной металлургии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», комбинат предлагает отечественным производителям материалов, запасных частей и оборудования рассмотреть возможности для открытия производств, ориентированных на потребности предприятий черной металлургии.

С информацией о номенклатуре, необходимой ПАО «ММК», можно ознакомиться на сайте www.mmk.ru в разделе Поставщикам – Номенклатура для импортозамещения.

ПАО «ММК» предлагает промышленные площади для размещения таких производств на территории ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК». В распоряжении резидентов парка – все условия и необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить практически любой производственный процесс.

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый комплекс площадью 65 гектаров с развитой железнодорожной сетью. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам пользоваться системой налоговых льгот.

В настоящее время на территории индустриального парка зарегистрировано 38 компаний, создано около тысячи рабочих мест. Объем отгруженной продукции в 2021 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 23% и составил 3,7 млрд рублей, совокупный объем уплаченных налогов в прошлом году составил 238 млн рублей. По итогам 2021 года ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК подтвердил свои лидирующие позиции в рейтинге инвестиционных площадок России и занял 3-е место в категории «Площадки, расположенные в зоне 250 км от центров экономического роста».

Челябинск, Виктор Елисеев

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