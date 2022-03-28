В Челябинске 20-летний водитель сбил ребенка, подходившего к детскому саду

У челябинского детского сада «Лада» сбила ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла утром пятницы, 25 марта, в микрорайоне Парковый в Челябинске.

В 8:30 минут напротив дома 22/2 по улице Габдуллы Тукая 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП ребенок в сопровождении матери направлялся из дома в детский сад.

Всего с 25 по 27 марта на территории Челябинска зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия. В двух происшествиях пострадали дети.

Челябинск, Виктор Елисеев

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