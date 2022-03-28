В Челябинске педагоги заставили малышей материться

Родителей челябинских первоклашек возмутили воспитательные подходы педагогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из школ Центрального района Челябинска.

Родители учащихся первого класса были шокированы, когда дети рассказали, что во время классного часа один из педагогов предложил им рассказать о бранных словах, которые им известны. После беседы с первоклашками их родители пожаловались в комитет по делам образования Челябинска.

В мэрии подтвердили факт обращения с жалобой в комитет. В образовательном учреждении объяснили, что на одном из классных часов детям, действительно, предложили назвать известные им примеры обсценной лексики. При этом проводившая занятие педагог-тьютор призвала школьников никогда больше не произносить эти слова, потому что «от них плохо».

Как рассказали учителя, учащиеся класса иногда использовали мат в своем общении, и таким образом им хотели объяснить, что использование нецензурных слов недопустимо и вредно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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