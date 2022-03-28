Большинство южноуральцев не готово ни к удаленке, ни к гибкому графику работы

Жители Челябинской области не готовы к новым формам занятости – большинство предпочитает классическую схему, которую условно можно обозначить «с 9 до 17 в офисе».

Как сообщили РИА «Новый День» в службе исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировавшей почти 55 тысяч резюме, открытых или обновленных в Челябинской области за последний месяц, чаще всего жители Южного Урала рассчитывают найти работу на полный рабочий день на территории работодателя – такой вариант указан в 88% активных резюме.

На втором месте по популярности – гибкий график работы, им интересуются 24% жителей региона (в одном резюме может быть указано несколько предпочтительных вариантов графика работы).

На третьем месте оказался сменный график – трудиться по сменам готовы 22% челябинцев. Чуть меньше – 21% жителей региона – интересуются удаленным графиком.

Наименее популярен среди жителей Южного Урала вахтовый метод работы – о готовности отправиться на вахту в резюме сообщают только 5% соискателей. Это почти в четыре раза меньше, чем в случае с удаленной занятостью.

В зависимости от предпочтений по графику отличаются и зарплатные ожидания. Так, жители Челябинской области, которые хотели бы работать полный день на территории работодателя, в среднем рассчитывают на 40 тысяч рублей. Те, кто интересуется сменным графиком, рассчитывают на 35 тысяч рублей, гибким – на 38 тысяч рублей. Сторонники удаленной занятости хотели бы зарабатывать в среднем 40 тысяч. Наиболее высокие зарплатные ожидания у тех, кто ищет работу вахтой – 60 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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