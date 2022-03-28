Теперь – угроза повышения цен: у ФАС появились новые претензии к южноуральским кондитерам

Антимонопольщики выдали предостережение за публичное заявление о повышении цен на кондитерскую продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, предостережение выдано кондитерской фабрике «Кременкульская».

«Представитель компании озвучил в СМИ прогноз о росте стоимости продукции собственного производства, – рассказали представители надзорного органа. – Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые производят кондитерскую продукцию, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги».

Отметим, что цены на продукцию фабрики уже выросли в торговых сетях Челябинска. По рассказам челябинцев, рост составил от 15% до 30% в зависимости от ритейлера.

Напомним, ранее кондитерскую фабрику уличили в недобросовестной конкуренции. Антимонопольщики признали, что упаковки печенья «Кременкульское», «Кременкульское ZOO» (ЗОО ХРУМ) и «Кременкульское Мини» (Minis Мини) имитируют упаковки изделий его конкурента «Leibniz», «Leibniz ZOO» и «Leibniz Minis».

Ведомство предписало производителю печенья прекратить выпуск продукции с упаковкой, имитирующей упаковку его конкурента.

Компания попыталась оспорить позицию УФАС в суде, но безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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