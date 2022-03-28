К исходу марта на Южном Урале потеплеет до +9 градусов

В Челябинской области потеплеет до +9 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, к середине начавшейся недели на смену снегопадам придет дождь, а дневная температура в регионе вплотную приблизится к 10 градусам тепла.

До ночи на 31 марта на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, на западе – до умеренного, гололедные явления. Днем в среду и в четверг на смену снегопаду придет небольшой дождь.

Температура в ночь на вторник, 29 марта, будет -5, -10 градусов, в низинах – до 13 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до -4, +1 градуса по Цельсию.

30 марта ночью синоптики обещают -3, -8 градусов, днем потеплеет до 4-9 градусов выше нуля.

В ночь на 31 марта в некоторых районах Челябинской области и вовсе ожидается плюсовая температура, в целом по регионе диапазон составит от -2 до +3 градусов.

Впрочем, насладиться потеплением южноуральцам помешают не только дождь днем и снег ночью, но и ветер, порывы которого во вторник-среду могут достигать 18 метров в секунду, и лишь в четверг их скорость снизится до 15 метров в секунду.

В Челябинске погода также будет ветреной. В ночь на 29 марта ожидается -7, -9 градусов, днем -1, +1 градус. В среду, 30 марта, синоптик обещают -4, -6 ночью и +4, +6 днем. 31 марта ночью будет -1, +1 градус, днем – 4-6 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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