Северо-запад Челябинска остался без трамваев из-за серьезной аварии

Автокран лишил северо-запад Челябинска трамваев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около 16:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. Инцидент попал на камеры уличного наблюдения.

На записи видно, как автомобильный кран врезается в контактную сеть и обрывает провода. В результате обрыва сети остановлено движение трамваев на северо-западе Челябинска в обе стороны.

По данным службы организации движения на устранение результатов аварии может понадобиться около полутора часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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