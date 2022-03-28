В Челябинске участковый сливал информацию о покойниках местным коммерсантам

В Челябинской области бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного районного отдела полиции областного центра, подозреваемого в получении взятки.

По данным следствия, в 2020 – 2021 годах полицейский получил от предпринимателя более 17 тысяч рублей за предоставление информации об умерших горожанах. Коммерсанту она была необходима для получения преимущества на рынке ритуальных услуг.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. На данный момент мужчина уволился из органов внутренних дел.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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