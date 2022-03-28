В Челябинске 10-летний школьник провалился под лед

На реке Миасс в Челябинске провалился под лед ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел сегодня, 28 марта.
«Сегодня группа детей без взрослых оказались на льду реки Миасс в районе новой набережной. Один из мальчиков провалился под лед, но, к счастью, его спасли очевидцы до прибытия экстренных служб», – уточнили представители администрации города.
Как выяснили прибывшие к месту ЧП спасатели, семеро детей в возрасте от 9 до 12 лет играли на льду реки. Провалившемуся мальчику 10 лет, его передали бригаде скорой помощи, доставившей ребенка в ГКБ №9 с диагнозом «общее переохлаждение». Сейчас состояние школьника удовлетворительное.
В пресс-службе мэрии напомнили, что 25 марта в ходе патрулирования челябинские спасатели определили толщину льда на реке Миасс: она достигала только 38 сантиметров, когда в феврале достигала 70 сантиметров
Горожан вновь призвали провести разъяснительные беседы с детьми и предостеречь их от выхода на лед водоемов, а также самим не рисковать своей жизнью и здоровьем.
Челябинск, Виктор Елисеев
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