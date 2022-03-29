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Вторник, 29 марта 2022, 04:10 мск

Новости Челябинск

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29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

29.03.2022, вторник

  • 09:00 Челябинск – Большой просмотр книжных новинок (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, читальный зал)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Челябинские зоозащитники создают Всероссийскую ассоциацию зооволонтеров» (Пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:00 и 13:00 Челябинск – Творческая встреча с детским поэтом, одним из авторов проекта «Смешарики», сценаристом сериалов «Смешарики» и «Фиксики» Игорем Шевчуком из Санкт-Петербурга (Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)

  • 12:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 18:00 Челябинск – Первое занятие в ораторском клубе «Отклик». Ведущий встреч – актер, тренер голоса и речи Алексей Урбанович (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)

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