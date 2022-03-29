29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 и 13:00 Челябинск – Творческая встреча с детским поэтом, одним из авторов проекта «Смешарики», сценаристом сериалов «Смешарики» и «Фиксики» Игорем Шевчуком из Санкт-Петербурга (Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)