Трассу М-5 «Урал» собираются расширить

Трассу М-5 «Урал» в сторону Миасса собираются расширить до четырех полос.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 1780+500 – км 1790+358 в Челябинской области.

Подрядчик должен отремонтировать три примыкания, устроить разделительную полосу с барьерным ограждением и разворотную петлю с переходно-скоростными полосами. А также укрепить обочины и откосы земляного полотна.

Конструкцию дорожной одежды усилят верхним слоем покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и слоем асфальтобетона. Для повышения прочности между слоями устроят армирующую прослойку из георешетки.

В рамках капремонта требуется восстановить систему водоотвода, заменить водопропускные трубы, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанести разметку холодным пластиком со стеклошариками.

«На период капитального ремонта участка, производство работ будет предусмотрено по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой, – сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». – Пропускная способность после капремонта увеличится в два с половиной раза: с 3600 до 8800 автомобилей в час.

Начать работы планируется весной текущего года, завершится капитальный ремонт участка осенью 2023 года. Источником финансирования выступает федеральный бюджет».

Челябинск, Павел Зварзин

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