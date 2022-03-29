В Челябинске подорожал хлеб

В Челябинске, несмотря на все договоренности властей с производителями и продавцами, подорожал хлеб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 марта губернатор Алексей Текслер заявлял: «Мы договорилась с сетями о том, что на всю необходимую группу товаров первого спроса будет минимальная наценка 5%. Это позволит сдерживать цены». Однако цены все равно растут даже на самое необходимое.

Так, хлебобулочные изделия подорожали на 7% – 25% в зависимости от сорта и магазина.

«Хлеб подорожал сразу на 8 рублей. Еще недавно он был по 33 рубля, теперь – 41 рубль», – цитирует горожан 74.ru. «Даже батон стоит 54 рубля, совсем обнаглели! Такое ощущение, что в России нет ничего, не производят и не выращивают!» – возмущаются челябинцы в соцсетях.

Продавцы объясняют ситуацию тем, что производители подняли отпускные цены. Хлебопеки, в свою очередь, заявляют, что стоимость ингредиентов меняется каждый день: сырье уже подорожало на 20% – 50%, аналогичная картина с упаковкой.

Между тем, Челябинской области из федерального бюджета выделили 69 млн рублей для стабилизации цен на хлеб. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко заявила еще 28 февраля: «Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года». Деньги в регионы ушли, хлеб подорожал.

Напомним, о росте цен можно сообщать в УФАС. Однако жалоба должна быть подготовленной: сравнивать необходимо идентичные товары – одного производителя, марки, веса или объема, указывать, когда и насколько изменилась цена. Желательно иметь подтверждающие чеки.

Обращения можно отправлять через специальную форму на сайте ведомства или по телефону +7 963 470-41-55.

Челябинск, Павел Зварзин

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