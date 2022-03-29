Челябинские футболисты стали сильнейшими на Урале в младшей возрастной группе

Команда «Могучие медвежата» из Челябинска победила во втором этапе соревнований по футболу для детей из детских домов «Будущее зависит от тебя». Южноуральцы стали сильнейшими среди уральских сборных в младшей возрастной группе и теперь отправятся играть в финале турнира в Сочи.

«Могучие медвежата» боролись за победу со спортсменами из Свердловской, Кировской областей и Республики Удмуртия.

«За этой победой стоит многодневная работа, усиленные тренировки и, конечно, огромная самоотдача детей. Они большие молодцы! На поле получилось отработать на все сто процентов, выложиться на максимум в каждой встрече. Но самое главное – получить удовольствие от игры. А поездка в Сочи стала дополнительной мотивацией и поводом быстрее восстановить силы», – поделился впечатлениями тренер команды с 20-летним опытом Андрей Дудкин.

Отличилась на соревнованиях и единственная в команде девочка – Яна, которая играла на позиции защитника: она стала лучшим игроком турнира.

Как говорят в МегаФоне – компании, которая проводит этот турнир уже более 10 лет подряд – Южный Урал не первый год готовит к футбольному первенству сильнейшие команды и блестящих игроков. Так, в 2021 году коллектив «Могучие медвежата» из центра «Солнечный» становился победителем уральского этапа в старшей возрастной группе. В этот раз их юные коллеги продолжили традицию.

Яркой эмоциональной точкой турнира стал товарищеский матч между победителями и командой «Олимп». В звездный состав вошли прославленный биатлонист Антон Шипулин, лыжник Иван Алыпов, российский автогонщик Сергей Карякин, актер шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков и другие.

«Безумно приятно видеть столько ребят, которые любят спорт, а особенно футбол. Здорово, что такие соревнования проходят ежегодно и уже стали традицией. Для детей это становится мотивацией: усердно тренироваться весь год, чтобы проявить себя, а также найти новых друзей по всей стране», – подчеркнул Антон Шипулин.

Также турнир дает шанс ребятам познакомиться с будущими профессиями – это шаг в сторону готовности к самостоятельной жизни. В этом году организаторы подготовили экскурсию на «Екатеринбург-Арену», где игроки узнали о работе крупного спортивного объекта и профессиях, которые там представлены. Пресс-атташе ФК «Урал» Павел Завьялов поделился своей историей успеха и секретами работы в футбольном клубе.

Челябинск, Павел Зварзин

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