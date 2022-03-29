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Вторник, 29 марта 2022, 09:37 мск

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Челябинские футболисты стали сильнейшими на Урале в младшей возрастной группе

Фотографии предоставлены компанией МегаФон

Команда «Могучие медвежата» из Челябинска победила во втором этапе соревнований по футболу для детей из детских домов «Будущее зависит от тебя». Южноуральцы стали сильнейшими среди уральских сборных в младшей возрастной группе и теперь отправятся играть в финале турнира в Сочи.

«Могучие медвежата» боролись за победу со спортсменами из Свердловской, Кировской областей и Республики Удмуртия.

«За этой победой стоит многодневная работа, усиленные тренировки и, конечно, огромная самоотдача детей. Они большие молодцы! На поле получилось отработать на все сто процентов, выложиться на максимум в каждой встрече. Но самое главное – получить удовольствие от игры. А поездка в Сочи стала дополнительной мотивацией и поводом быстрее восстановить силы», – поделился впечатлениями тренер команды с 20-летним опытом Андрей Дудкин.

Отличилась на соревнованиях и единственная в команде девочка – Яна, которая играла на позиции защитника: она стала лучшим игроком турнира.

Как говорят в МегаФоне – компании, которая проводит этот турнир уже более 10 лет подряд – Южный Урал не первый год готовит к футбольному первенству сильнейшие команды и блестящих игроков. Так, в 2021 году коллектив «Могучие медвежата» из центра «Солнечный» становился победителем уральского этапа в старшей возрастной группе. В этот раз их юные коллеги продолжили традицию.

Яркой эмоциональной точкой турнира стал товарищеский матч между победителями и командой «Олимп». В звездный состав вошли прославленный биатлонист Антон Шипулин, лыжник Иван Алыпов, российский автогонщик Сергей Карякин, актер шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков и другие.

«Безумно приятно видеть столько ребят, которые любят спорт, а особенно футбол. Здорово, что такие соревнования проходят ежегодно и уже стали традицией. Для детей это становится мотивацией: усердно тренироваться весь год, чтобы проявить себя, а также найти новых друзей по всей стране», – подчеркнул Антон Шипулин.

Также турнир дает шанс ребятам познакомиться с будущими профессиями – это шаг в сторону готовности к самостоятельной жизни. В этом году организаторы подготовили экскурсию на «Екатеринбург-Арену», где игроки узнали о работе крупного спортивного объекта и профессиях, которые там представлены. Пресс-атташе ФК «Урал» Павел Завьялов поделился своей историей успеха и секретами работы в футбольном клубе.

Челябинск, Павел Зварзин

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