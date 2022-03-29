Жительница Златоуста бросила слепую мать без еды и воды

После вмешательства главы СКР возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, закрывшей беспомощную 91-летнюю мать без пищи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в региональном управлении силового ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что 10 марта 50-летняя жительница Златоуста ушла из дома, бросив без присмотра свою 91-летнюю мать – незрячего инвалида, лишенную возможности передвигаться, уточнили представители СКР. В помещении, которое женщина закрыла на ключ, отсутствовали продукты питания и вода. Спустя четыре дня пожилую женщину, просившую о помощи, обнаружил участковый уполномоченный отдела полиции при проведении поквартирного обхода.

Руководству следственного управления СКР по Челябинской области поручено контролировать расследование этого уголовного дела, обеспечив его завершение в кратчайшие сроки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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