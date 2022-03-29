Челябинцам предлагают научиться ухаживать за тяжело больными родственниками

Челябинцев учат ухаживать за тяжело больными родственниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для южноуральцев пожилого возраста, инвалидов и их семей челябинская общественная организация «Солнечный день» реализует программу реабилитации в рамках проекта «Университет здоровья».

Программа обучения предусматривает творческие занятия, а также занятия по профилактике болезней и здоровому образу жизни. Кроме того, организуется выезд врача на дом к малоподвижным пациентам, где составляется индивидуальный план реабилитации, список рекомендаций и упражнений лечебной физкультуры.

За полгода реабилитацию прошли более 100 человек.

Координаторы проекта «Университет Здоровья» считают очень важным, чтобы родственники тяжелобольных людей не чувствовали себя заложниками ситуации, в которую они попали. Большинство людей попросту не знают, как накормить человека, помыть, перевернуть, так чтобы не повредить ни свое, ни его здоровье. Об этом тоже рассказывают на занятиях.

Исполнительный директор организации «Солнечный день» Евгения Мочкасова, отмечает, что школа родственного ухода – это образовательная программа, включающая обучение современным технологиям надомного ухода за лежачими больными, а также психологические семинары, посвященные эмоциональному выгоранию, профилактике конфликтов и особенностям взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами.

Те, у кого в семье есть лежачие родственники, могут записаться на консультацию к доктору, работающему в рамках проекта, по телефону 8-900-077-78-01 или прийти в офис организации (ул. Марченко – 11 Б).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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