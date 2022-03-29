Мусорного регоператора уличили в навязывании невыгодных условий потребителю

Челябинское УФАС России предупредило ООО «ЦКС» о недопустимости навязывания невыгодных условий договора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году ООО «Центр коммунального сервиса» заключило договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Расчетно-кассовым центром Магнитогорска. А в 2021 году ООО «ЦКС» в адрес компании направило дополнительное соглашение для включения в договор условий о способе учета ТКО. Это привело к увеличению расходов потребителя.

Теперь УФАС требует исключить дополнительное соглашение из договора.

«В случае неисполнения предупреждения Челябинским УФАС России будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», – заявили в ведомстве.

Напомним, Центр коммунального сервиса является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»