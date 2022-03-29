В пригороде Челябинска полгода не могут убрать опасное ограждение детского городка

Южноуральцы пожаловались на жуткое ограждение детское площадки.

Как передает РИА «Новый День», проблемный детский городок расположен в поселке Сулея Саткинского района. Об этом жители поселения рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, вот уже несколько месяцев местные власти не могут заменить ограждение детского городка по улице Есенина. Металлический забор представляет серьезную опасность для здоровья юных жителей поселка: заигравшись, дети могут получить серьезную травму.

«Торчат штыри, в одном месте просто нет целого пролета. Ограждение в таком состоянии с осени 2021!" – возмущаются жители. Судя по прилагаемым к посту фотографиям, металлический забор состоит, в основном, из тонких штырей. В нынешнем состоянии ограждения во многих местах они погнуты, и их острые концы торчат в разные стороны, представляя опасность как детям, так и взрослым.

В администрации Саткинского района сообщили, что аукцион на выполнение работ по ремонту ограждения провели еще в прошлом году. «Но в связи с увеличением стоимости строительных материалов подрядчик отказался выполнять работы, и контракт был расторгнут, – посетовали чиновники. – В настоящее время ведутся работы по демонтажу поврежденных ограждающих конструкций, после чего площадка будет передана управляющей организации для дальнейшего содержания».

Почему опасный забор не был снесен раньше, представители властей не рассказали.

Впрочем, у многих жителей района возник вопрос и к местным жителям. «Как ограждение довели до такого состояния и куда делись вырванные части заборы?" – интересуются южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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