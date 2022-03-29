Уральские металлурги представят свои разработки на Московском «Архимеде»

ММК представляет свои инновационные разработки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в юбилейном, XXV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

В этом году инновационный потенциал ПАО «ММК» представлен на открывающемся сегодня в Москве «Архимеде» четырьмя запатентованными разработками. В их числе способы производства листового проката из конструкционной хладостойкой стали и низколегированной трубной стали, способ производства рулонов горячекатаной полосы из криогенной конструкционной стали, а также способ производства толстолистового проката из низколегированной стали для труб.

Все эти инновационные изобретения имеют большое народнохозяйственное значение. Разработанные виды экономнолегированного листового металлопроката обладают повышенной хладостойкостью и трещиностойкостью, а также устойчивостью к коррозии при сохранении высокого уровня прочностных и пластических свойств.

С целью удовлетворения перспективных потребностей своих клиентов ММК уделяет большое внимание разработке и внедрению в производство инновационных видов продукции. Эта работа осуществляется на основе результатов маркетинговых исследований, решений координационных советов с ключевыми потребителями металлопродукции ПАО «ММК», а также заявок от самих потребителей. Освоение технологии производства инновационных видов продукции производится как силами научно-технического центра ПАО «ММК», так и в рамках договоров НИОКР с ведущими научно-исследовательскими организациями России.

«Новейшее высокопроизводительное оборудование, а также разработки ММК и научно-исследовательские и конструкторские работы в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами страны способствуют внедрению на комбинате наиболее эффективных технологий производства инновационных видов продукции для таких ключевых отраслей, как трубная промышленность, автомобилестроение, выпуск высокопрочных марок стали для машиностроительного комплекса. Работа по освоению данной продукции позволяет успешно выполнять поставленные задачи по переходу от поставок массовой продукции к выпуску индивидуального, инновационного металлопроката с высокой добавленной стоимостью и новыми характеристиками», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

XXV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходит с 29 по 31 марта в конгрессно-выставочном комплексе гостиницы «Космос». «Архимед» – одна из крупнейших мировых площадок в сфере изобретательства, содействующих продвижению современных технологий и развитию рынка интеллектуальной собственности. В рамках Салона проходят различные мероприятия, включая выставки изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и полезных моделей, а также конференции, конкурсы, венчурные ярмарки и обучающие мероприятия под общим названием «Университет изобретателя».

Магнитогорский металлургический комбинат является постоянным участником Салона «Архимед». В 2021 году инновационные разработки ММК были отмечены золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Также по итогам «Архимеда 2021» ММК был награжден дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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