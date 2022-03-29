Аттракцион невиданной наглости: челябинец вывез мимо кассы 150 банок тушенки

В пригороде Челябинска мужчина прошел мимо кассы с несколькими коробками тушенки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Копейска были поражены невероятной наглостью грабителя, укравшего в магазине несколько коробок тушенки.
О грабеже сообщили сотрудники торгового учреждения. По словам продавцов, среди бела дня мужчина погрузил в тележку упакованные в коробки 150 банок тушенки и невозмутимо прошел с ней мимо кассы, не обращая внимание на крики продавца. Выйдя из магазина, он погрузил коробки в машину и уехал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего ранее судимого жителя Челябинска. Он рассказал, что похищенное продал, а деньги потратил на личные нужды. Причиненный ущерб коммерсанты оценили в 11 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и будет возвращена торговой организации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.
В отношении челябинца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Челябинск, Виктор Елисеев
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