Аттракцион невиданной наглости: челябинец вывез мимо кассы 150 банок тушенки

В пригороде Челябинска мужчина прошел мимо кассы с несколькими коробками тушенки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Копейска были поражены невероятной наглостью грабителя, укравшего в магазине несколько коробок тушенки.

О грабеже сообщили сотрудники торгового учреждения. По словам продавцов, среди бела дня мужчина погрузил в тележку упакованные в коробки 150 банок тушенки и невозмутимо прошел с ней мимо кассы, не обращая внимание на крики продавца. Выйдя из магазина, он погрузил коробки в машину и уехал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего ранее судимого жителя Челябинска. Он рассказал, что похищенное продал, а деньги потратил на личные нужды. Причиненный ущерб коммерсанты оценили в 11 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и будет возвращена торговой организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении челябинца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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