Движение по одному из мостов Челябинска закроют на два месяца

Движение по мосту на улице Аральской в Челябинске закрывается в связи с ремонтом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на следующей неделе в Челябинске начнутся работы по ремонту моста по улице Аральской.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организации предстоит заменить пролетные строения, отремонтировать береговые опоры и довести их до проектных отметок, заменить дорожную одежду на мосту и подходах, обустроить металлические ограждения безопасности, тротуары и перильное ограждение справа, укрепить конусы габионами и откосы.

На время основных ремонтных работ, с 1 апреля по 1 июня, движение транспорта по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов планируется организовать временный безопасный проход.

Схема предоставлена комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска

Водителей просят планировать свои маршруты.

В целом работы на объекте планируется закончить 20 августа сего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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