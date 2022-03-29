Рынок общепита в России не слишком потеряет от ухода ТНК

Уход McDonald's и KFC не приведет к кардинальным изменениям рынка общепита в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рынок общественного питания России в 2021 году вернулся на допандемийный уровень и достиг 2,65 трлн руб., увеличившись на 23% к 2020-му. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на аналитическую оценку агентства INFOLine.

«Восстановлению рынка способствовали развитие альтернативных форматов, таких как пекарни, заведения быстрого питания и точки питания при АЗС», – отмечают эксперты.

Главными вызовами для отрасли в 2021 году стали рост стоимости блюд при подорожании продуктов, увеличении арендных ставок и фонда оплаты труда, повышение конкуренции на рынке труда при одновременном снижении престижа профессии, необходимость удержать лояльность клиентов во всех каналах продаж, а также ковидные ограничения.

В 2022 году отрасль столкнулась с новым кризисом: экономическая ситуации в стране принимает экстраординарный характер на фоне геополитических изменений, напоминают авторы канала. Новый кризис негативно скажется на доходах населения и на динамике отрасли, уверены эксперты. Однако снижение будет не таким драматичным, как в 2020 году.

Несмотря на то, что крупнейшие транснациональные компании (McDonald's, KFC, Burger King, Starbucks, Domino's Pizza и проч.), одна за другой сообщают о приостановке или ограничении деятельности в России, критических изменений в отрасли это не вызовет, считают аналитики. Все дело в том, что сфера организации общественного питания в стране практически не консолидирована и достаточно сильно фрагментирована.

«На долю лидера рынка общественного питания России – McDonald's – приходится не более 5% рынка, а на долю KFC и Burger King суммарно приходится около 4-5%, – пишут авторы канала. – Таким образом, уход транснациональных компаний из России может сократить рынок общепита не более чем на 10%, так как часть спроса удовлетворят отечественные операторы рынка».

Причем от этой ситуации могут выиграть розничные сети FMCG, не первый год развивающие категорию готовой еды, а также ритейлеры, работающие в мелкооптовом сегменте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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