В Златоусте закрывается один из трех действующих кинотеатров

В Челябинской области кинотеатр заявил о приостановке работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», златоустовский кинотеатр «Космос» дорабатывает последние дни. Об этом представители учреждения сообщили на его странице в социальных сетях.

«Мы закрываемся... – говорится в посте. – Кинотеатр «Космос», распахнувший свои двери ровно полвека назад, останавливает свою деятельность с 31 марта 2022 года. К сожалению, мы вынуждены пойти на такой шаг из-за крайне непростых экономических условий. Спасибо, что все эти годы вы были с нами! Мы любим вас и надеемся, что скоро мы все же снова встретимся».

Жителям Златоуста, купившим бонусные карты «Космоса», предлагают прийти 29 или 30 марта и потратить бонусы на билеты в кино и продукцию бара.

Со сложностями кинотеатр столкнулся после того, как из-за позиции правообладателей пришлось отказаться от демонстрации иностранных фильмов. Выручка показала, что на современные отечественные фильмы готовы идти далеко не все жители Златоуста. Коммерческому учреждению существовать в изменившихся условиях оказалось невозможно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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