30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Лики Евразии: тысячелетняя история зеркала»: более 50 зеркал – возрастом от 2,5 тысяч до ста лет – из частных собраний и музейных коллекций (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, ауд. 018-020)