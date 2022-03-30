30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

30.03.2022, среда
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10:30 Челябинск – Онлайн-лекция доцента кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Александра Полушкина, посвященная литературе Исландии (YouTube-канал Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная вопросам кибербезопасности в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)
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13:00 Челябинск – Первое, организационное заседание Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал)
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14:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и участников международной премии «Мы ВМЕСТЕ» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Лики Евразии: тысячелетняя история зеркала»: более 50 зеркал – возрастом от 2,5 тысяч до ста лет – из частных собраний и музейных коллекций (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, ауд. 018-020)
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16:00 Челябинск – Открытие международной выставки шаржа и карикатуры «КАРИКартУРА», посвященной Международному дню смеха (Выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки челябинского художника Марии Шредер «На крыльях дня и ночи»: живописные работы и арт-объекты (Выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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