В челябинской 16-этажке сорвался лифт. Прокуратура начала проверку

В Челябинске в многоэтажке оборвался трос лифта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска организовала проверку информации о произошедшем обрыве троса лифтового оборудования в одном из многоквартирных домов областного центра.
Инцидент произошел утром вторника, 29 марта, в 16-этажном доме на проспекте Победы. В момент аварии в кабине лифта находилась 81-летняя женщина. Пролетев несколько этажей, конструкция застряла между седьмым и восьмым этажами. К счастью, челябинка не пострадала.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование», – заявили в прокуратуре.
По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Челябинск, Виктор Елисеев
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