Российские банки переходят на СБПэй

Российские банки заявляют о готовности перейти на СБПэй уже с 1 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после прекращения работы в России сервисов Apple Pay и Google Pay кредитные учреждения решили заменить их отечественным аналогом – приложением СБПэй, действующим на базе Системы быстрых платежей Банка России.

Большая часть крупных российских банков готовы подключить возможность оплаты через приложение с 1 апреля этого года. Таково требование ЦБ РФ к банкам, являющимся участниками СБП.

О намерении проводить оплату подобным образом заявили Московский кредитный банк, «Почта банк», «Абсолют банк». В ближайшее время, пишет РИА «Новости», сервис станет доступен для клиентов Росбанка (российский банк группы Societe Generale), банка «Санкт-Петербург», «МТС Банка», банка «Дом.РФ» и Промсвязьбанка. Некоторые кредитные учреждения приложение уже внедрили.

Впрочем, пока СБПэй не может работать с помощью NFC – в основном, оплата проводится через QR-код. Однако сейчас банки совместно с Национальной системой платежных карт работают над расширением возможностей приложения.

Напомним, также в России в настоящее время доступен сервис бесконтактной оплаты Mir Pay на базе платежной системы «Мир».

Челябинск, Виктор Елисеев

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