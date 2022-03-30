Аномальное коммунальное: водопроводная вода в Челябинске по вечерам меняет цвет

Жители челябинского микрорайона «Ньютон» озадачены аномальным коммунальным явлением: горячая вода в их кранах к вечеру меняет цвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтверждающие фотографии горожане выкладывают в паблике «Пусть Котова знает!» в соцсетях.

«Уже второй месяц практически каждый вечер вода цвета чая, – пишет житель микрорайона. – Иногда кока-колы. В чате жильцов очень много видео. Вода утром и днем горячая практически чистая!

Управляющая компания постоянно промывают, но эффекта хватает на 1 день. Ссылаются на то, что такую воду подает город. Невозможно принять ванну. Я не говорю уже про сантехнику».

В администрации Челябинска ответили, что управляющая компания взяла пробы воды в домах №№ 8, 10, 12 по улице Героя России Евгения Родионова и отправила на анализ в лабораторию МУП ПОВВ для определения вида примеси в вводе. «По результатам обследования будут приняты соответствующие меры в кратчайшие сроки». Хотелось бы еще знать, почему примеси появляются только в определенное время.

Кстати, оказалось, что микрорайон «Ньютон» не единственный оказался в подобной ситуации. О таких же проблемах заявили жители центральной части города и дома №7 по улице Шоты Руставели. Им городские власти рекомендовали самим обратиться в управляющие компании.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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