Южноуралец, восемь лет насиловавший дочерей, получил 20 лет колонии

В Челябинской области закончился суд над педофилом, на протяжении восьми лет насиловавшим приемных дочерей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Красноармейский районный суд признал 62-летнего жителя района виновным в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Суд установил, что с июня 2007 по июнь 2015 года южноуралец неоднократно насиловал трех несовершеннолетних приемных дочерей.

На следствии сироты рассказали, что стали жертвами посягательств в возрасте 12-13 лет. Когда же одна из воспитанниц, спустя пять лет, решила рассказать о происходящем, приемная мать отправила двух из девочек в психушку. Но к тому времени они уже успели написать заявление в полицию, которое передал силовикам друг пострадавших.

20 октября 2020 года опекунша умерла в больнице, куда попала с COVID-19. После этого ее супруг сбежал. Задержали южноуральца 25 октября, отправив в СИЗО.

По словам соседей извергов, о том, что в семье не все ладно, можно было понять и раньше. Опекуны явно пренебрегали благополучием детей. По деревне они ходили грязными и неухоженными. И об этом ставили в известность районную соцслужбу. Но обращения местные чиновники игнорировали.

Суд над педофилом начался в августе прошлого года. Наконец, судья вынес приговор. Южноуральца приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев.

Исковые требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда в интересах потерпевших удовлетворены на сумму 1,8 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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