Дистрибьюторов сахара заподозрили в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба начала анализ действий 5 крупнейших дистрибьюторов сахара, заподозренные в картельном сговоре.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях, проверяются ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации, – отмечают в ФАС. – При наличии в действиях проверяемых лиц нарушений Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки».

Ранее ФАС России провела внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей, фасовщика сахара и ассоциации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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