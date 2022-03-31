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Четверг, 31 марта 2022, 04:10 мск

Новости Челябинск

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31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

31.03.2022, четверг

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Стройка в новых реалиях» (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

  • 11:00 Челябинск – Научно-практическая конференция в рамках «Дней истории на Южном Урале» (Центр народного единства, ул. Салютная, 22)

  • 17:00 Челябинск – Мастер-класс ассистента кафедры «Техническая механика» ЮУрГУ Алексея Попова «Сопромат для чайников» в рамках «ИЦАЭ OPEN» (ИЦАЭ Челябинска, ул. Энгельса, 107, первый этаж).

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс по восточному виду творчества эбру – рисованию на воде в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс «Коллаж из старых журналов» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)

  • 18:30 Челябинск – XXII фестиваль моды «Платье города» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

  • 20:30 Челябинск – Эскиз спектакля «Топ-Топ» дуэта NEBOLET в рамках Театральной Манекениады (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

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