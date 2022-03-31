31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Мастер-класс по восточному виду творчества эбру – рисованию на воде в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)