В горах Южного Урала дороги заметает мокрым снегом

Южноуральцев предупреждают об осложнении ситуации на дорогах в горнозаводской зоне области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 10:00 четверга, 31 марта, неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в горнозаводских районах Южного Урала (Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском).

«Там проходит низовая метель, снегопад, ограниченная видимость. Температура 0 – 1 градус выше нуля. Вечером подобные явления ожидаются в центральных и северных районах области», – рассказали представители ведомства.

На региональных дорогах сегодня днем работают 132 единицы дорожной техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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