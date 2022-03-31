В Челябинске начинается запись в первые классы школ

В Челябинске стартует приемная кампания в первые классы школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в 2022 году приемная кампания, как и прежде, пройдет в два этапа. Завтра, 1 апреля, с 9 часов начинается первая волна приема документов на зачисление в школы города.

Первый этап продлится с 9 часов 1 апреля до 18 часов 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в общеобразовательную организацию, а также для детей, проживающих на закрепленной за школой территории.

Второй этап начнется с 9 часов 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 16 часов 5 сентября. В течение этого в учебные заведения будут записывать всех будущих первоклашек, в том числе и тех, кто не живет на закрепленной территории – при наличии мест.

Заявление о приеме на обучение родители или законные представители ребенка могут:

подать лично в общеобразовательную организацию;

направить заказным письмом с уведомлением о вручении;

представить в электронной форме на электронную почту общеобразовательной организации или с помощью электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

подать через портал государственных услуг или портал образовательных услуг (в этом случае необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах).

Телефоны горячих линий:

по вопросам приема в первый класс: 700 -18-03, 700-18-07;

по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 700-18-03;

по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20;

по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование» (es.edu-74.ru): 798-21-27.

Челябинск, Виктор Елисеев

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