Полуфинал Кубка Гагарина «Металлург» vs «Трактор» стартует 3 апреля

Южноуральское дерби в 1/2 Кубка Гагарина-2022 стартует в предстоящее воскресенье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», полуфинальная серия Кубка Гагарина между «черно-белыми» и «лисами» начнется матчами в Магнитогорске. Они пройдут 3 и 5 апреля.

Следующие встречи пройдут на домашнее арене «Трактора» 7 и 9 апреля.

Если в первых четырех матчах победителя установить не удастся, предусмотрены еще три встречи: 11 апреля в Магнитогорске, 13 апреля в Челябинске и 15 апреля в Магнитогорске. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Напомним, финал плей-офф Восточной конференции оформился вчера, 30 марта, когда магнитогорские хоккеисты поставили победную точку в противостоянии с «Авангардом» из Омска (обладателем Кубка Гагарина 2021 года). Победитель серии «Металлург» – «Трактор» сойдется с сильнейшим клубом Западной конференции в битве за главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина.

Как напомнили в пресс-службе ХК «Трактор», южноуральские хоккеисты встречались в розыгрыше Кубка Гагарина единственный раз. В сезоне 2009/2010 «черно-белые» в первом раунде уступили «сталеварам» со счетом 1:3 в серии.

Спустя 12 лет коллективы из Челябинска и Магнитогорска сыграют в финале Восточной конференции. В этом розыгрыше плей-офф «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина обыграл «Нефтехимик» (4:0) и «Салават Юлаев» (4:2). «Металлург» Ильи Воробьева был сильнее «Барыса» (4:1) и выбил действующего обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард» (4:3).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»