Президент России подписал указ о призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 года», – говорится в документе.

Согласно разнарядке, войска должны пополнить 134,5 тысячи новобранцев.

Напомним, 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призванных текущей весной на срочную военную службу ни в какие «горячие точки» отправлять не будут. Первые отправки призывников к месту службы должны начаться в третьей декаде мая.

Добавим, что 1 апреля, согласно указу президента, должно начаться увольнение тех, чей срок службы по призыву истек.

Москва, Игорь Юров

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