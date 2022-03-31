В Снежинске выбрали мэра

Депутаты Снежинска избрали нового главу города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 31 марта, собрания депутатов Снежинска утвердило на посту градоначальника Андрея Пульникова.

Напомним, на пост главы уральского ЗАТО претендовали пятеро кандидатов: пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, сотрудник Российского федерального ядерного центра имени академика Забабахина Андрей Сычев, директор ООО «Портал» Роман Юрков и заместитель председателя городского собрания депутатов Марат Ягафаров.

Действующий мэр Игорь Сапрыкин отказался от борьбы за пост. Ранее градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

24 марта конкурсная комиссия определила финалистов конкурса. Ими стали Андрей Пульников и Андрей Сычев.

Сегодня кандидаты представили муниципальному парламенту свое видение развития Снежинска. В итоге депутаты остановили свой выбор на Андрее Пульникове.

Челябинск, Виктор Елисеев

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