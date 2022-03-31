В Челябинской области завершили расследование дела о взятках в СИЗО-3

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативного отдела СИЗО, обвиняемого в получении взяток.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшего начальника оперативного отдела СИЗО-3 регионального ГУФСИН обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.
По версии следствия, в 2020-2021 годах южноуралец, занимавший должность начотдела, получил от заключенных более 200 тысяч рублей за разрешение пользоваться телефонной связью и послабления в режиме содержания. Кроме того, за деньги он обеспечивал своим «подопечным» возможность оставаться в следственном изолятора уже после оглашения приговора.
Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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