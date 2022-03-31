В Челябинске поднимают плату за питание в детском саду

В Челябинске поднимают плату за питание детей в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 1 апреля родители будут платить за каждого ребенка 90 рублей в месяц – это на 4,2% больше, чем в марте. А вот бюджетная составляющая вырастет на 25%. В связи с этим, на организацию питания в детских садах городским властям придется выделить дополнительно более 61 миллиона рублей.

Обсуждается вопрос и о стоимости питания в школах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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