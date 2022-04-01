1 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Капустник, посвященный Всемирному дню театра и Дню смеха с участием актеров оперного театра, театра драмы имени Наума Орлова, Молодежного театра и Театра кукол (Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)