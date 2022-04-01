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Пятница, 1 апреля 2022, 04:23 мск

Новости Челябинск

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1 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

01.04.2022, пятница

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция организаторов патриотического марафона «Прививка от фашизма» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная посевной в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

  • 12:00 Челябинск – Капустник, посвященный Всемирному дню театра и Дню смеха с участием актеров оперного театра, театра драмы имени Наума Орлова, Молодежного театра и Театра кукол (Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

  • 17:00 Челябинск – Тематическое мероприятие «Гроза 12 года», посвященное эпохе Отечественной войны 1812 года (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)

  • 21:00 Челябинск – Шоу театральной импровизации «Театр в Театре» в рамках Театральной Манекениады (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

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