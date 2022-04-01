Водителей автобусов и троллейбусов обязали открывать переднюю дверь

В Челябинске водителей автобусов и троллейбусов обязали открывать все двери для посадки и высадки пассажиров, в том числе переднюю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», привычка водителей блокировать переднюю дверь крайне возмущала челябинцев. Одним из поводов к недовольству стало требование оплаты проезда водителя: в часы пик пробиться на переднюю площадку невозможно.

Требование открывать все двери включено в контракты, вступившие в действие с 1 апреля. Перевозчикам рекомендовано провести инструктажи с водителями.

Однако с самого утра челябинцы начали жаловаться, что некоторые водители это требование по-прежнему игнорируют. В ответ они получают: «Есть должностная инструкция, которую никто не менял».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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