Плюс 14, снег: южноуральская весна продолжает удивлять

Синоптики пообещали южноуральцам снежные, но теплые выходные.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в регионе продолжаются снегопады.
На утро 1 апреля осадки наблюдаются в следующих районах:
в Октябрьском и Троицком – снег с дождем;
в Пластовском, Увельском, Чебаркульском, Еткульском, Красноармейском, а также в Сатке и Челябинске – снег;
в Кунашакском и Чесменском районах – туман.
Непогода продлится еще, как минимум, сутки. Осадки дополнит сильный ветер – его порывы сегодня днем могут достигать 18 метров в секунду.
В предстоящие выходные скорость ветра спадет до 6-11 метров в секунду. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются и в субботу, 2 апреля, и в воскресенье, 3 апреля.
Температура ночью 2 апреля будет -3, +2 градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов, на юге области – до +12 градусов.
В ночь на воскресенье синоптики обещают 0, +5 градусов. Днем потеплеет до 9-14 градусов выше нуля.
В Челябинске в ночь на субботу, 2 апреля, возможен мокрый снег, который днем сменится дождем. В воскресенье – преимущественно без осадков.
Температура ночью 2 апреля ожидается в диапазоне от -1 до +1 градусов, днем столбик термометра поднимется к 7-9 градусам выше нуля. 3 апреля ночью синоптики обещают +2, +4 градуса, днем – 10-12 градусов тепла.
Челябинск, Виктор Елисеев
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