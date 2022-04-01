Операторы мобильной связи заметили рост интереса россиян к Южному Уралу

В МегаФоне подтвердили рост интереса россиян к Южному Уралу.

В 2021 году в регион приехало на 30% больше россиян, чем в предыдущие два года. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику с помощью big data. Несмотря на капризы погоды зимой и ранней весной – турпоток в регион сохраняется. Гости прибывают, чтобы увидеть море снега: именно Челябинск был признан самым снежным мегаполисом России текущего сезона по результатам метеонаблюдений за последние 10 лет.

Помимо знаменитых национальных парков, популярностью пользуются горнолыжные курорты Южного Урала. Полюбоваться с вершин на заснеженную природу и горы, получить заряд адреналина в «Солнечной Долине», «Завьялихе», «Аджигардаке», «Егозе», «Евразии» и других локациях приезжают любители лыжного спорта из Сургута, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Москвы.

Сами челябинцы также не сидят дома, а с удовольствием посещают горнолыжные курорты страны. С начала года свыше 40 тысяч жителей области выезжали за пределы региона, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. Каждый третий любитель спорта выбрал соседние «Банное» и «Абзаково».

В список популярных мест для посещения южноуральцев также вошли курорты «Свияжские холмы» в Республике Татарстан, «Крутая горка» в Омской области, «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области.

«В преддверии закрытия лыжного сезона 2021-2022 отмечаем, что наши челябинские абоненты, проявили завидную активность и посетили свыше 60 горнолыжных склонов страны. Неизменным спутником в путешествиях для них стал быстрый мобильный интернет МегаФона – полноценные фотоотчеты, видео и прямые эфиры доставлялись прямо с места событий. В среднем один лыжник или сноубордист потратил объем трафика, равный размещению порядка 15 видеоисторий или 30 фото во «ВКонтакте», – отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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