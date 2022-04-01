Два года миасский поселок страдает от постоянных аварий на сетях. В мэрии требуют «наверх» об этом не сообщать

Власти Миасса оставили целый поселок один на один с коммунальными проблемами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, жители села Смородинка (Миасс) пожаловались президенту России на бездействие местной администрации.

Два года люди живут с постоянными потопами на своих участках из-за регулярных коммунальных аварий. Порывы бесхозяйных коммуникаций происходят практически каждый месяц, однако миасские власти не спешат брать старые трубы на баланс, фактически бросив жителей на произвол судьбы с их проблемой. Общественники оценили ситуацию на месте и обратились в областную прокуратуру с просьбой защитить права людей и побудить администрацию Миасса оформить коммуникации и передать их на баланс специализированной организации.

Коммунальные коллапсы в Смородинке начались в 2020 году. С тех пор жители, по их словам, вынуждены бороться за свои дома, спасая их от потопов. Больше всего страдают обитатели улицы Школьной, но на проблему также жалуются жильцы улиц Советской, Детской и Заболотной.

«Каждый месяц происходит прорыв трубы отопления, а также трубы с холодной водой. Это приводит к длительному отключению тепла, как это произошло, например, в феврале 2020 года. Сутки весь поселок сидел без отопления. Рядом с моим домом в колодце, где находятся краны, которые перекрывают систему отопления и водоснабжения, стоит вода. Из-за порывов перекапывают дорогу, от чего провалилась земля. На все звонки и обращения в различные инстанции результата нет, единственное предложение от города – нанять платных сантехников», – рассказала жительница села Смородинка.

При этом за жителей уже заступалась местная прокуратура. Надзорное ведомство выдало предписание властям Миасса еще в 2020 оду., но администрация его проигнорировала. По словам миасцев, после очередного обращения чиновники начали им угрожать и потребовали перестать привлекать к проблеме внимание областных властей. Тогда жители решили обратиться за помощью к президенту России.

«Выехав на место, мы подтвердили, что объекты водоснабжения села Смородинка имеют высокую степень износа и это вызывает многочисленные аварии и систематическое отключение водоснабжения у населения, а также подтопление подвалов. Для Миасса это системная проблема – администрация, по сути, не обеспечивает должную организацию водоснабжения на территории округа в целом. К примеру, в 2021 году на двухлетнее отсутствие воды жаловались жители поселка Нижний Атлян. Летом того же года с такой же проблемой столкнулась южная часть Миасса. Несмотря на протесты местных чиновников, все же мы полагаем, что к проблеме должны подключиться вышестоящие инстанции и органы власти, поскольку эффективность местного самоуправления вызывает у нас большие вопросы», – заявил представитель общественников.

Но все же они обратились к главе Миасса, подчеркнув, что администрация была обязана оформить бесхозяйные сети должным образом и передать на баланс ресурсоснабжающей организации сразу же, как только их наличие и факт проблемы были выявлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»