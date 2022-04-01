В Челябинске вынесли приговор участнику банды, орудовавшей в «лихие» 90-е

Участника банды, совершавшей преступления более 20 лет назад, отправят в колонию строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал местного жителя виновным в совершении краж, разбойных нападений и участии в банде.

Больше 20 лет южноуралец находился в розыске. И ему было что скрывать, ведь мужчина являлся активным участником одной из бригад, орудовавших в 1990-е годы. Многие его подельники давно уже осуждены. Теперь за преступления придется отвечать и ему.

Так, следователи установили, что в период 1996-1997 годов южноуралец с другими участниками банды совершили вооруженное нападение на частный магазин и ограбили его.

Кроме того, в 1997 году он тайком вывез имущество Учалинского райпотребсоюза на сумму 11 миллионов 150 тысяч неденоминированных рублей. Тогда же он присвоил собственность жителя Урала стоимостью 21 миллион 180 тысяч неденоминированных рублей. Впрочем, далеко не всегда южноуралец действовал тайком. И в том же 1997 году он открыто похитил имущество ТОО «Борисовское» на сумму 5 миллионов 996 тысяч неденоминированных рублей.

С 1998 года бандит скрывался, проживая под чужим именем в Татарстане.

Суд приговорил южноуральца к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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